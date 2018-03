Incidente sulla ss 280: coinvolte le auto del Senatore Veraldi e di Seby Romeo

L’auto del senatore Donato Veraldi e quella guidata dall'autista di Seby Romeo si sono scontrate nel pomeriggio di ieri sulla strada statale 280 tra Catanzaro e Lamezia Terme.

Veraldi, esponente del Pd, si stava dirigendo all'assemblea regionale del suo partito a bordo di una Fiat 600 quando, per cause in corso d'accertamento, si è scontrato con la Mercedes condotta dall’autista del capogruppo del Partito Democratico.

Il senatore ha riportato un trauma cranico e la sua prognosi resta riservata ma non sarebbe in pericolo di vita.