Villetta a Cerva avvolta dalle fiamme. Nessun ferito

Ha avuto origine dalla canna fumaria l’incendio che si è propagato al tetto con struttura in legno e copertura in tegole di una villetta in via Gramsci a Cerva. Le fiamme hanno danneggiato parte dello stesso tetto e del locale mansardato adibito a ripostiglio.

Gli occupanti, accorgendosi di quanto stava succedendo, hanno abbandonato l'abitazione in attesa dei soccorsi. Tanta paura ma fortunatamente nessuna persona è rimasta ferita o intossicata.

Sul posto sono intervenute le squadre dei vigili del fuoco del comando di Catanzaro: con la collaborazione di dieci unità operative del distaccamento di Sellia Marina e della sede Centrale, e il supporto di una autobotte ed una autoscala sono riusciti tempestivamente a domare il rogo evitando che lo stesso si propagasse all'intero edificio.