Stava eseguendo dei lavori di ammodernamento al poligono di tiro di Vibo Valentia, quando per cause in corso di accertamento un operaio è deceduto per una ferita all’arteria femorale.

La tragedia è avvenuta nel capoluogo calabrese, presso il 14 Battaglione Carabinieri. Il Comandante del Battaglione e tutta l’Arma di Vibo Valentia esprimono il loro cordoglio alla famiglia e ai colleghi dell’operaio.