Taverna, stoccaggio illegale di rifiuti in area boschiva. Denunciate 4 persone

Quattro persone son state denunciate per aver stoccato illegalmente dei rifiuti, mentre un’area di 400 metri quadrati è stata sequestrata dai carabinieri forestale di Taverna.

Nel corso di un controllo i militari hanno scoperto che all’interno di un’area boscata, di proprietà privata, nella periferia del centro urbano, vi erano circa 120 metri cubi di rifiuti speciali, di varia tipologia.

I materiali, costituiti prevalentemente da motoveicoli, pezzi di ricambio e residui di autoveicoli, erano stoccati illecitamente in un fosso che aveva anche la funzione di raccolta delle acque meteoriche, e nei pressi di alcune baracche in lamiera, forse usate per la gestione degli stessi rifiuti.

Per questo motivo il gestore dell’area e gli altri proprietari, oltre all’ipotesi di illecito stoccaggio e gestione di rifiuti, sono stati denunciati per la violazione delle norme in materia paesaggistico ambientale, procedendo anche al relativo sequestro dell’area e dei rifiuti.