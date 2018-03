Farmacia dei servizi, in Calabria erogate 7 mila prestazioni di telemedicina

Sono un centinaio circa le farmacie calabresi che offrono ai loro assistiti prestazioni di telemedicina grazie alla piattaforma Htn-Federfarma. Sono alcuni dei dati forniti nella giornata di formazione in telemedicina organizzata a Catanzaro da Federfarma Catanzaro in partnership con Htn-Health Telematic Network, la società che collabora ai progetti della Federazione in tema di farmacia dei servizi.

Dedicato all’elettrocardiografia e all’esecuzione di esami clinico-strumentali a distanza, l’evento mirava a esporre le nozioni base della telemedicina ai farmacisti titolari e collaboratori che sono al loro primo approccio con la materia. I servizi di telemedicina che ormai in Calabria sono un realtà sono: Elettrocardiografia, ECG dinamico secondo Holter, ABPM (Holter pressorio) e Tele-Spirometria, con un numero di prestazioni che ormai ha raggiunto un numero elevato: 4215 ECG, 1329 Holter ECG, 1334 Holter pressori e 11 Spirometrie.

I vantaggi della Telemedicina in farmacia che il cittadino ha riscontrato e decisamente apprezzato sono una riduzione dei tempi d’attesa in tutte le fasi, dall’erogazione del servizio al ritiro degli esami, senza attese per l’appuntamento, per l’esecuzione e per il ritiro. I referti inoltre sono tutti validati da un medico specialista; in caso di anomalie, il farmacista viene avvisato tempestivamente prima dell’invio del referto, in modo tale da poter allertare il paziente.