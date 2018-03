In auto ubriaco con una pistola, un coltello e della droga. Arrestato 28enne

Procedeva ad alta velocità per le vie cittadine e a seguito di un controllo da parte delle volanti è stato trovato in possesso di un revolver e di un coltello da cucina: così un 28enne crotonese, C.A., è stato arrestato per porto abusivo di armi, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.

Intorno alle 23.20 di ieri sera, durante un normale servizio sul territorio, gli operatori della volante, hanno notato il veicolo che transitava spedito per la città e dopo aver deciso di controllarlo sono riusciti ad arrestarne la marcia solo in prossimità del cavalcavia 42 della Ss 107.

Il conducente, il giovane di 28 anni, si è così rifiutato di scendere dall’auto e ha consegnato spontaneamente agli agenti una bustina in cellophane con poco più di mezzo grammo di marijuana.

Dopo aver fatto uscire dal mezzo il giovane, gli agenti hanno notato sul sedile una pistola, parzialmente avvolta in un tovagliolo di carta.

L’uomo, vistosi scoperto, ha quindi iniziato a dimenarsi e a strattonare i poliziotti colpendone uno al volto e provocandogli un’escoriazione alla regione perioculare destra, diagnosticata in seguito in ospedale, con una prognosi di 5 giorni.

La pistola, un revolver a 5 colpi, era senza cartucce, arrugginita ma presumibilmente funzionante. Lo stato dell’arma non ha consentito agli operatori di reperire il numero di matricola per verificarne l’eventuale clandestinità. Inoltre, sotto il tappetino posteriore sinistro è stato trovato un coltello da cucina.

Dopo le analisi fatte all’ospedale San Giovanni di Dio, l’uomo è risultato positivo a sostanze psicotrope ed all’alcool etilico per cui è stato denunciato per guida sotto l’influenza di sostanze stupefacenti e in stato di ebbrezza.

L’uomo è stato quindi accompagnato presso gli Uffici della Questura e segnalato anche al Prefetto come assuntore di droga.

Il pm di turno ha quindi disposto i domiciliari per il 28enne, in attesa dell’udienza di convalida che si terrà oggi.