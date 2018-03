Scontro frontale sulla 106, deceduto 69enne

Felice Santernecchi

Avrebbe perso il controllo della propria autovettura e, per cause in corso di accertamento, invaso la corsia opposta scontrandosi frontalmente con una Nissan Qashqai, condotta da una donna 31enne.

Il 69enne, Felice Santernecchi, che era alla guida del mezzo, una Skoda Fabia è stato trasportato d’urgenza presso gli Ospedali Riuniti di Reggio Calabria, dove per le gravi lesioni riportate è deceduto nel pomeriggio. Mentre la conducente dell’altra vettura è rimasta lievemente ferita.

L’incidente si è verificato sulla statale 106, in direzione Taranto, nei pressi di Condofuri. Sul posto sono intervenuti, per i rilievi di rito, una pattuglia della Polizia Stradale del capoluogo e il personale dell’Anas, in stretta sinergia con la Procura della Repubblica, tempestivamente avvisata, che coordina le indagini.