Letteratura. Sul Pollino torna il concorso internazionale di dialetto calabrese

Il VII Festival del dialetto e lingue minoritarie di Calabria 2018 parte con un Concorso Letterario Internazionale, promosso dal Centro cultura e arte 26 con il suo portale www.arte26.it, promoter culturale accreditato dal Mibact, che ha lo scopo di promuovere la conoscenza del patrimonio linguistico della terra calabra: la lingua madre, bene culturale da tutelare.

La partecipazione al Concorso è gratuita e possono aderire Autori di tutte le età, anche residenti fuori regione o all'estero, con opere già edite, a tema libero, sia in Prosa che in Poesia, scritte in dialetto di Calabria o Lingua di Minoranza arbëreshe, occitana, grecanica di Calabria.

Ogni partecipante potrà inviare un libro pubblicato dal 2010 ad oggi, scritto in dialetto di Calabria o in lingua di Minoranza calabrese (una sola copia, massimo 2 libri di argomento diverso).

Le opere dovranno essere presentate entro il 24 Giugno prossimo al Centro cultura e arte 26, via Tevere 7, 87012 Castrovillari. Ai vincitori verranno assegnati coppe, pacchi-libri di Autori calabresi e prodotti tipici di Calabria.

Il Centro Culturale 26, al suo 40° anno di attività, con il Festival del Dialetto s'inserisce tra gli eventi più accreditati a livello nazionale per la salvaguardia del patrimonio linguistico della Calabria.

L'iniziativa non è limitata solo all'Italia, dal momento che sono coinvolti anche alcuni circoli calabresi dell'America Latina che hanno a cuore la promozione e la tutela della lingua madre, che rischia l'estinzione.

Il Festival ha l'obiettivo di diffondere la cultura del dialetto, come bene culturale, non più lingua dei ceti bassi, simbolo di ignoranza e veicolo di svantaggio sociale. Salviamo, dunque la lingua madre, per conoscere la storia e le tradizioni di un popolo.