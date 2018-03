Litigano per strada, calci e pugni ai poliziotti: arrestati due nigeriani

Due nigeriani, entrambi 28enni e con precedenti penali, sono stati arrestati dalle Volanti di Reggio Calabria con l’accusa di resistenza e violenza a Pubblico Ufficiale.

Nella tarda serata di ieri gli agenti sono intervenuti in via Cardinale Portanova dopo una chiamata al 113 che segnalava degli stranieri che urlavano e litigavano in strada.

Giunti sul poso hanno fermato i due ma uno di loro, apparso ubriaco, ha apposto una forte resistenza, sferrando dei pugni e calci ai poliziotti ed assumendo addirittura un atteggiamento di sfida nei loro confronti.

A questo punti alla volante non è rimasto che arrestarlo, anche per evitare altre conseguenze, e con poche difficoltà è riuscita a bloccarlo. Nel frattempo, l’altro nigeriano, per evitare l’arresto del connazionale, si è scagliato anche lui contro i due agenti, che alla fine hanno anche riportato delle lesioni e hanno dovuto ricorrere alle cure del Pronto Soccorso.

Il Pm di turno ha disposto il trattenimento degli stranieri nelle camere di sicurezza della Questura, in attesa del rito direttissimo al termine del quale è stato convalidato l’arresto e disposto l’obbligo di firma per entrambi.