Tragedia nel porto di Genova, muore camionista calabrese: travolto da un mezzo

Era originario di Cosenza il camionista di 60 anni, Eugenio Fata, morto ieri pomeriggio dopo essere stato investito da una motrice impegnata in una manovra all’interno del Vte di Prà, nel porto di Genova.

L’uomo, secondo le prime ricostruzioni, sarebbe sceso dal proprio mezzo per chiedere un’informazione e una volta in strada sarebbe stato investito. L’autista del mezzo è adesso indagato per omicidio colposo.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che per le cure del caso. I medici hanno prima soccorso l’autista, poi lo hanno portato all’ospedale San Martino di Genova, dove è deceduto nel tardo pomeriggio. Sul luogo sono arrivati anche gli uomini della capitaneria di porto di Genova e della Polmare per avviare le indagini.