Consegnata al Papa l’acqua di Umbriatico, bottiglie in omaggio per i senzatetto

Grande emozione il 22 marzo in piazza S. Pietro per Salvatore Valente, presidente della Associazione Acque Minerali Academy per l'incontro con il Santo Padre Papa Francesco nell'occasione della giornata mondiale dell'acqua 2018.

Valente consegnato la preziosa bottiglia contenente l'acqua di una delle fonti più antiche del piccolo borgo di Umbriatico, ricco di acque purissime per la morfologia del luogo e che ha sempre avuto varie sorgenti descritte in tanti libri di storia e negli annali dell'antica diocesi, sede di settantadue Vescovi che sin dalla costruzione della ex Cattedrale - intorno all'anno mille - si approvvigionavano da diverse fonti sparse nel paese.

La bottiglia, disegnata per l'occasione e decorata in oro dall'architetto Guido Rainaldi, direttore della sala Nervi in Vaticano e sigillata con un prezioso timbro del '700, è arrivata in Vaticano il 21 marzo scorso giusto per la consegna della donazione di 1500 bottiglie di acqua per i senzatetto assistiti da Papa Francesco.

Nell'incontro con il santo padre Valente ha potuto illustrare di aver sposato il progetto dell’Enciclica Papale “Laudato Si” e perciò l'impegno di portare avanti tramite l'acqua attinta dalla fontana dove i Vescovi presumibilmente attingevano per il fabbisogno giornaliero, il progetto di sensibilizzazione e l'impegno di lasciare anche un segno tangibile nel territorio di Umbriatico creando un solido investimento nel settore delle acque minerali e promuovendo il brand dell’Acqua di Umbriatico, vista la sua bontà e la sua storia millenaria. L'Academy si è impegnata ad agire con azioni benefiche in Africa con segni tangibili per aiutare un villaggio povero proprio di acqua.

L'Academy, poi, in collaborazione con l’Adam avrà come scopo principale la formazione di nuova figura professionale, “l’idrosommelier”, una vera specializzazione sulle acque minerali internazionali: il presidente, infatti, prossimamente aprirà i corsi in varie parti d'Italia.

Il Papa ha sposato il progetto illustrato da Valente ed ha affermato che lo seguirà essendo stato molto incuriosito della storia di Umbriatico, la bottiglia era infatti accompagnata da un opuscolo sulla storia della Basilica e la Cronotassi dei Vescovi, mentre la segreteria ha potuto ringraziare per il gesto della donazione dell'acqua per i senzatetto alla presenza di Guido Rainaldi direttore della Sala Nervi in Vaticano.

Una copia della bottiglia donata al Papa sarà esposta nel "Museo della Memoria" di Umbriatico alla vista di tutti i visitatori che nel 2018 sono visibilmente cresciuti nella visita del piccolo borgo.

Il sindaco del paese, Rosario Pasquale Abenante, con Alfonso Calabretta dell'ufficio comunicazioni del Comune hanno già convocato il presidente Valente per una cerimonia di ringraziamento per aver scelto Umbriatico portando il piccolo borgo agli onori delle cronache nazionali inserendo il progetto dell'acqua di Umbriatico nelle manifestazioni per la giornata mondiale dell'acqua 2018.