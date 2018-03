Padre e figlio in manette: detenevano vari tipi di droga

Detenevano circa 1 Kg di marijuana, 2 panetti di hashish del peso di circa 90 grammi poco più di un grammo di cocaina, divisa in 3 dosi oltre a 2 bilancini di precisione, materiale per il taglio ed il confezionamento delle sostanze stupefacenti ed infine 825 euro in banconote di vario taglio probabile provento di spaccio.

È per questo che all’esito di alcuni controlli nel Comune di Jacurso, effettuati dai Carabinieri di Girifalco insieme al nucleo cinofili di Vibo Valentia, sono finiti in manette all’alba di stamane padre e figlio.

Si tratta di S.P. pensionato incensurato 69enne e di S.P. operatore di call center incensurato di 32 anni, i due dopo la perquisizione ed il rinvenimento della droga sono stati trasferiti presso il carcere di Siano in attesa del rito direttissimo.