Furto al Codignola, Pugliese: “Gesti ignobile per intera comunità”

“Siamo di fronte alla dimostrazione che c'è una fascia di soggetti che definire incivili è poco – ha detto il sindaco di Crotone, Ugo Pugliese - Rubare in una scuola è quando di più aberrante si possa commettere. La scuola è un luogo sacro di formazione. Attentare alla formazione dei nostri ragazzi è un reato gravissimo che va al di là del valore materiale delle cose sottratte. E' un gesto ignobile contro l'intera comunità”.

A seguito del furto dei computer dall’aula professori della scuola Codignola, il consigliere comunale di Crotone, Enrico Pedace si è recato nella struttura in compagnia di gruppo di tecnici comunali per verificare i danni e già da domani è stato predisposto l'intervento per risistemare i luoghi danneggiati.