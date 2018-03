Crotone. Anni di violenze verbali e fisiche all’ex compagna. Finisce in carcere

Violenze verbali e fisiche, ma anche minacce iniziate nel 2010 e ancora in corso. È quanto dichiarato da una donna che ha denunciato l’ex compagno per maltrattamenti in famiglia e stalking. L’uomo è stato così arrestato dagli agenti della Polizia.

La vittima ha inoltre raccontati che nella giornata precedente all’arresto, il personale della Squadra Volante era intervenuto a casa, dal momento che l’uomo avrebbe preteso di entrare per prendere con sé la figlia, minacciandola di tagliare la testa a lei e a tutta la sua famiglia.

Gli agenti arrivati sul posto avevano tentato di tranquillizzare la donna che si è poi recata in Questura per formalizzare la denuncia.

Il pm, su proposta della Divisione Polizia Anticrimine, ha richiesto l’emissione di una misura cautelare al Giudice per le Indagini Preliminari che ha emesso un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, data la gravità degli elementi e delle condotte emerse a carico dell’ex compagno.

La misura è stata eseguita dalla Squadra Mobile, con personale della Volante, che accompagnato il 38enne nel carcere di Crotone dove resterà a disposizione dell’autorità giudiziaria.