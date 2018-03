Incidente stradale a Scalea, scontro frontale tra auto: due feriti

Due persone sono rimaste ferite in un incidente stradale verificatosi, per cause ancora in corso di accertamento, sulla strada statale 18 tirrenica, tra Scalea e Praia a Mare, nel cosentino

Due i veicoli che si sono scontrati frontalmente e uno dei quali è finito rovesciato su un fianco; uno dei guidatori avrebbe riportato delle fratture e un trauma toracico, tanto da essere stato necessario il suo trasporto d’urgenza all'ospedale di Cosenza con un elisoccorso

Il secondo ferito è stato portato invece nel nosocomio di Paola. Sul posto ci sono la polizia stradale, i sanitari del 118 e le squadre dell'Anas. La circolazione è al momento interrotta.