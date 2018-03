Mesoraca, scoperta costruzione abusiva a Villaggio Fratta. Denunciata la committente

Una costruzione abusiva è stata scoperta e sequestrata dai carabinieri forestale di Petilia Policastro, e la presunta committente dei lavori è stata denunciata. I militari hanno individuato la costruzione a Villaggio Fratta del comune di Mesoraca. In seguito alle verifiche effettuate presso l’ufficio tecnico comunale è emerso che l’opera era priva di atti abilitativi legittimanti l’edificazione.

Il fabbricato è stato realizzato molto recentemente all’interno di un’area già data in concessione dal comune a privati. Esso misura in pianta circa 6,5 m x 3,6 m e ha un’altezza al colmo delle due falde costituenti la copertura di circa 3,6 m.

La committente dell’opera, una pensionata di 69 anni di Mesoraca, è stata denunciata in stato di libertà alla Procura della Repubblica per abusivismo edilizio in area soggetta a vincoli ambientali. L’area, infatti, è tutelata anche dal vincolo paesaggistico.