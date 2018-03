Lamezia: tentato furto in un bar: scatta l’allarme, ladri costretti alla fuga

Sono entrati in un bar, hanno tentato di rubare delle slot machine ma sono dovuti scappare in tutta fretta dopo che è scattato l’allarme di sicurezza.

È accaduto a Lamezia Terme dove l’allarme si è messo in funzione in piena notte, erano all’incirca le 3, in un attività commerciale in corso Eroi di Sapri.

Sul posto si sono precipitati subito gli operatori dell’agenzia di sicurezza, che hanno messo in fuga i malviventi, e i carabinieri che hanno avviato le indagini sull’accaduto.

Secondo le prime ricostruzioni, ignoti si sarebbero introdotti con lo scopo di sottrarre alcune delle slot machine presenti nel bar, ma una volta forzata la serratura l’allarme ha iniziato a suonare allertando la centrale operativa della sicurezza: a quel punto ai malviventi non è rimasto altro che darsi alla fuga.