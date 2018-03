Controlli nel Vibonese, 31 multe. Sanzioni da 7mila euro

Sono state 31 le multe, per un valore totale di 7000 euro; poi, ritirate diverse patenti e sequestrati numerosi autoveicoli.

È questo l’esito dei controlli eseguiti nel Vibonese dai carabinieri di Serra San Bruno nel corso di un servizio, continuativo, di due esteso anche a Soriano Calabro, Dasà e Acquaro.

In campo tutti i Reparti della Compagnia locale, impegnati in attività diversificate come perquisizioni domiciliari per la ricerca di armi ed esplosivi, altre finalizzate alla ricerca di droga e verifiche su strada attuate mediante la predisposizione di posti di blocco e di controllo in coordinato.

Così, in tutto il territorio, sono state identificate più di 150 persone per un complessivo di circa 100 autoveicoli, 22 di questi sono anche stati perquisiti per cercare armi e droga.

Durante l’attività sono stati anche fermati tre giovani alla guida, su strada, di tre motocross senza targa e assicurazione: i mezzi sono stati sequestrati e sono state elevate le relative contravvenzioni.