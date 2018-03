Calcio. Torneo delle Regioni 2018: Giovanissimi e Juniores out, sperano gli Allievi

Gli Allievi

Giornata nera quella appena conclusasi al Torneo delle Regioni 2018: due rappresentative su tre sono ormai fuori dai giochi considerate le sconfitte di ieri contro la Puglia: i Giovanissimi calabresi di Mister Mercuri e la Juniores di Mister Salerno giocheranno oggi contro il Friuli Venezia Giulia e poi diranno addio alla manifestazione.

La giornata inizia come sempre con la gara mattutina dei Giovanissimi e solo chi era presente potrà confermare che la sconfitta per 5-1 è stata solo frutto di episodi sfavorevoli e molta imprecisione sotto porta.

Soprattutto di De Gaetano: il forte attaccante della Segato si era procurato con la solita abilità diverse palle gol, addirittura trovandosi più volte solo contro il portiere, ma in tutte le occasioni, ne abbiamo contate almeno sette, non ha centrato il bersaglio.

Ognuna di queste avrebbe potuto far girare la gara in altro modo ed alla fine il risultato penalizza eccessivamente i ragazzi calabresi.

A seguire hanno disputato il loro incontro contro le Marche gli Allievi di Mister De Sensi: la gara è terminata a reti bianche ed il punto conquistato permette a capitan Brugnano e compagni di giocarsi la qualificazione nello scontro diretto contro il Friuli Venezia Giulia.

Una gara giocata sempre in controllo dell’avversario ma che ha visto gli attaccanti calabresi, Di Santo su tutti, avere più volte l’occasione per andare in rete senza però finalizzare adeguatamente.

L’appuntamento è oggi alle 11: in una gara da dentro o fuori che terrà tutti con il fiato sospeso. Si pensava in un pronto riscatto, ma così non è stato.

La Juniores di Mister Salerno soccombe malamente contro i rivali in una gara in cui al primo affondo gli avversari trovano la rete del vantaggio. In avvio di ripresa il raddoppio delle Marche ha tagliato le gambe a Tipaldi e compagni, i quali hanno comunque cercato di riaprire la gara.

Una splendida punizione su cui Arcuri nulla ha potuto e la quarta rete marchigiana realizzata pochi minuti dopo hanno chiuso definitivamente la gara, con la rete della bandiera di Akpan in chiusura che vale solo per il tabellino.

Contro il Friuli Venezia Giulia tutte e tre le gare si giocheranno al comunale di Castelnuovo.

I TABELLINI

GIOVANISSIMI

Calabria-Marche 1-5 (0-2)

Calabria : Martino, Bongani (dal 7’st Spezzano), Crupi (dal 16’st Mollo F.), De Fazio (dal 27’st Tomasello), De Gaetano, Curto, Marra, Melina (dal 23’st Frustaglia), Mirabelli, Paolozzo (dal 27’pt Antonucci), Sarlo (dal 17’st Prato). A disp.: Mollo G., Cama, Elia. All.: Sig. Mercuri

Marche : Roberto, Arcuri (dal 26’st Galante), Arsendi, Cantarini, Cardinali, Dori, Grandoni (dal 1’st Vessella), Mandozzi (dal 19’st Tordini), Marchetti, Pizzagalli, Rulli (dal 13’st Cammarino). A disp.: Mancini, Ballarini, Eleonori, Guercio, Stefoni. All.: Sig. Palanca

Arbitro : Sig. Di Meo (Sez. Chieti)

Marcatori : al 13’pt e al 3’st Rulli (M), al 34’pt Cardinali (M), al 9’st De Gaetano (C), al 34’st e al 35’st Galante (M), al 34’pt Cardinali (M)

Ammoniti : Rulli (M)

ALLIEVI

Calabria-Marche 0-0 (0-0)

Marche : Palanca, Bragagnolo, Buldrini, Ciciani (dal 12’st Kamara), Fermani (dal 1’st Monachesi), Latini, Massini (dal 37’st El Karouacha), Mastrillo (dal 26’st Setola), Rotondo, Sabattini, Santamarianova (dal 1’st Marcantoni). A disp.: Chiarucci, Dionea, Santagata, Stipa. All.: Sig. Galizi

Calabria : Ianni, De Luca, Furci, Suraci, Servidio (dal 1’st Caroleo), Brugnano, Fulco (dal 30’st Nobile), Pisano, Germano, Di Santo (dal 43’st Pugliese), Gatto (dal 15’st Infusino). A disp.: Cimato, Polimeni, Fiorentino, Arcuri, Colosimo. All.: Sig. De Sensi

Arbitro : Sig. Sciubba (Sez. Pescara) Assistenti: Sig. Di Meo (Sez. Chieti) e Sig.ra Di Rocco (Sez. Pescara)

Ammoniti : Mastrillo (M), Servidio, Caroleo (C),

JUNIORES