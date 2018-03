Turismo. Torna domani la 4° edizione di Hospitality Rest@rt Tropea

Hospitality Rest@rt Tropea, la manifestazione del travel online giunta al traguardo della quinta edizione, torna il 27 marzo e per la prima volta tra i relatori quest’anno ci saranno anche un gruppo Internazionale che fornisce soluzioni di Smart Building per l’industria dell’Ospitalità e che presenterà agli operatori dei sistemi di risparmio energetico per le strutture ricettive; ed una nota società bolognese con un esperienza a 360° nel mondo della tecnologia applicata agli hotels.

Tra i brand che hanno riconfermato la loro presenza troviamo poi Expedia, Tripadvisor, Titanka e tanti altri. Ancora una volta Asalt, l’Associazione Albergatori Tropea, organizza questo evento finalizzato al rilancio turistico della Costa degli Dei e alla formazione degli albergatori sull’utilizzo dei molteplici strumenti web e sull’identificazione delle leve competitive dettate dai nuovi mercati.

Il Presidente dell’Associazione, Massimo Vasinton spiega che quando si è organizzato il primo evento, nel 2014, “pensavamo sarebbe stato anche l’unico, poi – dice soddisfatto - ci siamo accorti che questi momenti, a metà tra la formazione e il workshop, piacevano molto a chi vi partecipava e così abbiamo continuato ed oggi Hospitality Rest@rt Tropea è diventata la manifestazione di riferimento dell’intera Calabria”.

Il workshop - concentrato nella giornata del 27 marzo dalle 9.30 del mattino alle 17 si svolgerà presso in un noto hotel di Tropea ed è gratuito e riservato a un numero limitato di partecipanti, previa iscrizione su www.hospitalityrestart.com