Piogge violente a Crotone. Sopralluoghi e strade chiuse al traffico, tecnici al lavoro

L’ondata di maltempo che ha abbattuto su Crotone violenti e persistenti piogge, oltre ad un’inaspettata grandinata che ha colpito la città capoluogo, ha portato il sindaco pitagorico ad istituire il Centro Operativo Comunale e prendere contatti con la Protezione Civile.

Nel corso della giornata non si sono comunque registrate particolari situazioni di criticità ma il Coordinamento ha disposto comunque dei sopralluoghi in città per verificare la situazione in ogni zona.

Operativa anche la squadra tecnica per la sistemazione di qualche tombino fuori sede mentre in via precauzionale sono stati disposti un restringimento della carreggiata in via Isola Capo Rizzuto a causa di uno smottamento, mentre Via Volturno è stata completamente chiusa al traffico veicolare a causa della piena del torrente Passovecchio.