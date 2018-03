Ha un malore a bordo della nave da crociera, soccorso passeggero 70enne

Una motovedetta dell’Ufficio circondariale marittimo di Roccella Jonica è stata impegnata in una operazione di soccorso nei confronti di un 70enne tedesco, passeggero della nave da crociera Costa Deliziosa, che navigava a a circa 12 miglia dalla costa: l'uomo è stato colpito da un infarto.

Dopo aver ricevuto la segnalazione, sotto il coordinamento della sala operativa della Capitaneria di porto di Reggio Calabria, la motovedetta CP326, si è diretta verso la nave, ha fatto salire il passeggero a bordo per poi raggiungere il porto di Roccella, intorno a mezzogiorno circa, dove ad attenderlo vi era già un’autoambulanza del 118.

Il 70enne, dopo aver ricevuto le prime cure a bordo, è giunto cosciente in porto, ed è stato affidato al personale medico presente in banchina per il successivo trasferimento presso l’ospedale di Locri.