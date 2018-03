Nuotatorikrotonesi: anche a Riccione, sempre e solo Ilaria Fonte

Ilaria Fonte

Era da sola Ilaria Fonte, ai campionati nazionali Criteria di Nuoto, in corso di svolgimento a Riccione, ma come al solito, ha fatto per tre.

La diciottenne campionessa dei Nuotatorikrotonesi infatti, chiude la sua personale e brillante esperienza nei 200 dorso con il tempo di 2'16"11, rimontando posizioni, salendo dal 16.mo all' 11.mo posto nella classifica nazionale, stabilendo inoltre il nuovo record regionale della categoria cadetti, mancando, per ora, la qualificazione ai prossimi campionati estivi per un solo decimo.

Precedentemente, lo ricordiamo, e più precisamente nei 100 dorso, col ragguardevole tempo di 1.3.33, Ilaria migliora anche il record regionale di categoria, fra le altre cose già in suo possesso.

E adesso, sempre a proposito di appuntamenti nazionali, tocca alla quattordicenne Giada Maiorano, che il prossimo 8 aprile, ancora a Riccione, sarà chiamata a rappresentare i NuotatoriKrotonesi nei campionati italiani di fondo.