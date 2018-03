Tdr2018. Calabresi: sorridono solo gli Allievi. Male la Juniores, rimpianti per Giovanissimi

L'esultanza degli Allievi

Inizia il Torneo delle Regioni ed è subito girandola di emozioni in questa prima giornata che ha visto le selezioni calabresi scontrarsi contro le selezioni pugliesi.

In mattinata vanno in campo Giovanissimi ed Allievi: i ragazzi di Mister Mercuri dopo essere passati in vantaggio con un gol di Melina, soffrono il ritorno degli avversari i quali riescono a ribaltare il risultato incamerando così tre punti importantissimi. Amarezza all’interno del gruppo più giovane per una gara che sembrava alla portata di De Gaetano e compagni.

Subito dopo vanno in scena gli Allievi di Mister De Sensi che riescono a trovare una vittoria fondamentale per sperare nel passaggio del turno. Le reti di Di Santo e Pisano sono il sigillo di una gara giocata con esperienza e sagacia, badando prima a difendersi bene e poi a colpire con delle belle verticalizzazioni che hanno stordito la difesa avversaria. Bellissima la rete del vantaggio che ha ricevuto gli applausi delle numerose persone presenti sugli spalti.

Nel pomeriggio arriva la delusione che non ti aspetti: i ragazzi di Mister Salerno escono sconfitti malamente per 3-0 da una Puglia che non ha impressionato più di tanto ma che ha in Toure un’arma di impressionante velocità e tecnica che ha letteralmente mandato in bambola l’intera retroguardia calabrese.

Domani si ritorna in campo contro le Marche, Giovanissimi e Juniores per rimanere ancora in corsa, Allievi per confermare quanto di buono visto quest’oggi.

I TABELLINI

I GIOVANISSIMI

Puglia-Calabria 2-1 (1-1)

Ad aprire le giornate del Tdr2018 come ormai consuetudine sono gli incontri della categoria Giovanissimi. Sul sintetico “R. Febo”di Pescara-Rancitelli i ragazzi di Mister Mercuri scendono in campo in completo blu con bande bianche sulle maniche, con un 433 marchio di fabbrica che lo scorso anno ci ha fatto sognare.

L’avvio di partita appare contratto con la Puglia che tiene in mano il pallino del gioco ed una Calabria che appare intimorita. Il più impegnato nei primi dieci minuti è Martino, il quale riesce sempre ad ipnotizzare gli avversari mantenendo inviolata la propria porta.

Poco a poco viene fuori la Calabria con gli strappi di De Gaetano che con eleganza e tecnica riesce sempre a creare il panico nella difesa avversaria grazie ai suoi dribbling ubriacanti. Il vantaggio arriva inaspettato: Melina lascia partire un campanile verso la porta avversaria e Fares non è impeccabile lasciandosi sfuggire la palla che termina alle sue spalle.

È il vantaggio Calabria; la Puglia non ci sta ed inizia a macinare gioco e pochi minuti dopo trova il pari grazie ad un tiro dalla distanza di Capodieci su cui Martino poteva fare davvero di più.

Nella ripresa la Puglia trova il vantaggio al 12’ grazie ad un preciso colpi di testa di Assalve che riesce a colpire tra due difensori calabresi ed ad indirizzare la sfera all’angolino. Lo svantaggio sveglia di nuovo De Gaetano il quale ha una ghiotta occasione per il pareggio ma il suo tiro termina alto sulla traversa. Il tempo passa inesorabilmente e nonostante le forze fresche inserite dal tecnico Mercuri il risultato non cambia. Ora testa alle Marche per continuare a sperare.

Puglia : Fares, Vitti, Rutigliani, Basile, Prifiti, Iair, Capodieci (dal 13’st Lavopa), Laguardia, Fabiano, Inguscio, Assalve. A disp.: Di Salvo, Sanapo, Triarico, Angelillo, Conte, Santoro, Basile, DOnofrio. All.: Sig. Dalena

Calabria : Martino, Paolozzo, De Fazio, Cama (dal 24’st Sarlo), Bongani (dal 6’st Elia), Spezzano (dal 4’st Marra), Antonucci, Crupi, Prato (dal 29’st Curto), Melina, De Gaetano. A disp.: Mollo G., Frustaglia, Mirabelli, Mollo F., Tomasello. All.: Sig. Mercuri

Arbitro : Sig. Di Meo (Sez. Chieti)

Marcatori : al 28’pt Melina (C), al 34’pt Capodieci e al 12’st Assalve (P)

Ammoniti : Bongani, Cama e Antonucci(C), Rutigliani, Vitti e D’Onofrio (P)

***

GLI ALLIEVI

Puglia-Calabria 0-2 (0-2)

I ragazzi di Mister De Sensi trovano la prima gioia al Torneo delle Regioni 2018 grazie alla splendida vittoria ottenuta contro la Puglia. Un due a zero nato nel primo tempo dove le reti di Di Santo e Pisano ipotecano la vittoria poi arrivata grazie alla splendida fase difensiva della ripresa dove la Calabria non ha subito alcun pericolo serio da parte della Puglia.

In avvio di gara è la Puglia ad avere in mano il pallino del gioco, senza tuttavia rendersi pericolosa. Alla mezz’ora una splendida azione calabrese porta al vantaggio: Pisano viene servito in profondità con una precisa verticalizzazione di Germano, lo stesso Pisano dalla destra mette al centro dove l’accorrente Di Santo infila l’incolpevole De Luca.

Il vantaggio rinvigorisce le velleità calabresi che fanno delle ripartenze il loro punto di forza. Sul finire della prima frazione il direttore di gara concede un calcio di rigore alla Calabria per fallo di mano di Patronelli: Pisano si incarica della battuta e realizza spiazzando De Luca.

Nella ripresa un solo sussulto a favore della Puglia che con Labalestra va vicino al gol ma è bravo Ianni a smanacciare sulla traversa. Ancora Di Santo protagonista grazie alla sua rapidità: il folletto calabrese lascia partire un gran tiro al volo sul quale De Luca si supera mandando la palla in corner.

Sugli sviluppi dello stesso è Servidio a colpire di testa ma un difensore salva sulla linea. Ancora la Calabria in avanti con Infusino che al 64’ va vicino al tris ma sul suo tiro un avversario ribatte in extremis. Tutte queste azioni legittimano la vittoria dei ragazzi di De Sensi che possono così gioire al fischio finale.

Puglia: De Luca, Scardicchio (dal 23’st Pinto), Forcella, Ciscutti (dal 1’st Risola), Patronelli, Sarcinella (dal 2’st Labalestra), Campanelli (dal 27’st Amoruso), Pizzulli (dal 23’st Dellino), Scarci, Lanzone (dal 34’st Politi), Castiello (dal 2’st Bottalico). A disp.: Pecorella, De Lucia, Iaia. All.: Sig. Delvecchio

Calabria : Ianni, De Luca (dal 35’st Colosimo), Furci, Servidio, Brugnano, Suraci (dal 40’st Fiorentino), Fulco (dal 38’st Nobile), Germano, Infusino (dal 30’st Gatto), Pisano, Di Santo (dal 34’st Pugiiese). A disp.: Cimato, Caroleo, Polimeni, Arcuri. All.: Sig. De Sensi.

Arbitro : Di Santo di Pescara

Marcatori : 29’pt Di Santo, al 38’pt Pisano (r)

Ammoniti : Patronelli (P)

***

I JUNIORES

Puglia-Calabria 3-0 (2-0)

Troppo Toure per la Calabria. Il forte attaccante della selezione pugliese è nettamente il migliore in campo non solo per la doppietta realizzata ma anche e soprattutto per come da solo ha messo in difficoltà l’intero reparto difensivo calabrese.

I ragazzi di Mister Salerno entrano in campo contratti ed alla prima occasione la Puglia trova il vantaggio con Palumbo che approfitta di un batti e ribatti all’interno dell’area di rigore sugli sviluppi di un calcio di punizione. Pochi minuti ed è raddoppio: la gazzella Toure si invola sulla fascia e lascia partire un tiro preciso che si infila all’angolino della porta difesa da Paolella.

La gara è molto nervosa, con diversi scontri di gioco duri che tolgono ritmo all’incontro. La Calabria tenta di rialzare la testa più che altro con lanci lunghi alla ricerca della punta senza però incidere più di tanto. Il portiere della Puglia Milli nega la gioia del gol a Tipaldi su un gran tiro dalla distanza.

Nella ripresa la Calabria è padrona del campo ma non riesce mai a trovare il guizzo giusto per riaprire la partita: ci provano più volte i ragazzi di Salerno, ma sempre con poca precisione e molta frenesia.

Con il passare del tempo aumenta anche il nervosismo e la gara si fa sempre più in salita. Sul finire viene espulso Miletta per doppia ammonizione ed all’ultimo secondo il solito Toure si lancia in progressione e batte per la terza volta Paolella.