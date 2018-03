Cade dal terzo piano mentre lavora. Morto ex assessore di Cirò Marina

È caduto da un terrazzo su cui stava lavorando, ma per lui non c’è stato nulla da fare. Così Carmine Valente, 69enne di Cirò Marina, conosciuto per aver ricoperto il ruolo di assessore comunale, è morto sul colpo.

L’uomo, titolare di una azienda edile, stava lavorando su un terrazzo senza parapetto al terzo piano di uno stabile in via Firenze a Cirò Marina quando, per cause in corso di accertamento, ha perso l’equilibrio ed è precipitato nel vuoto.

Inutili i soccorsi del 118 che, una volta arrivati sul luogo dell’incidente, hanno potuto constatare il decesso dell’uomo. Sul posto sono giunti anche i Carabinieri della stazione di Cirò Marina che hanno avviato le indagini insieme agli ispettori del lavoro dell’Asp di Crotone. Il cadavere dell’uomo è stato portato all’obitorio di Crotone in attesa delle decisioni del magistrato di turno.