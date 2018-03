Gestiva un vero e proprio supermercato della droga, arrestata coppia

Gestiva un vero e proprio supermercato della droga, e per questo un 44enne e una 29enne residenti a Rende sono stati arrestati dai carabinieri del Nor di Rende per detenzione ai fini di spaccio di droga.

I militari hanno controllato la donna che alla guida della propria automobile. Durante le fasi di identificazione la giovane ha mostrato segni di insofferenza e nervosismo soffiandosi ripetutamente il naso. I militari, insospettiti dal comportamento, hanno quindi notato tracce di polvere bianca sulle narici della ragazza che sembrava cocaina.

Pertanto i militari hanno deciso di approfondire il controllo. Hanno quindi effettuato una perquisizione domiciliare a casa della ragazza dove all’interno hanno trovato anche il convivente 44enne, che ha iniziato a manifestare segni di insofferenza al controllo. I militari hanno quindi scoperto il motivo di tanta agitazione quando, aprendo una valigetta, hanno trovato 3 sacchetti sottovuoto e 25 dosi già confezionate con 323 grammi di cocaina e diverso materiale per il confezionamento, tra cui una termosaldatrice per sacchetti sottovuoto e 5 bilancini di precisione.

Ma a casa, essendo grande e su più piani, è stata perquisita con l’aiuto dell’unità cinofila della Guardia di Finanza di Montegiordano. Grazie al fiuto del cane “Ully”, i militari hanno trovato altri 5 grammi di marijuana e 1 grammo di hashish.

Lo stupefacente e il materiale per il confezionamento sono stati sequestrati e i due, dopo le formalità di rito, sono stati portate nel carcere di Castrovillari e Cosenza a disposizione dell’autorità giudiziaria.