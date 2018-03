La VolleYnsieme Lamezia under 20 si laurea campione regionale

Grande soddisfazione in casa VolleYnsieme Raffaele Lamezia per il raggiungimento di un traguardo tanto prestigioso quanto inaspettato. La squadra Under 20, infatti, ha sbaragliato la concorrenza laureandosi campione regionale di categoria ed approdando così alle finali nazionali che si terranno ad Agropoli dal 31 maggio al 3 giugno prossimi.

Ruolino di marcia quasi impeccabile per i ragazzi del duo Piccioni-Torchia che hanno battuto all'esordio i più quotati pari-età del Cinquefrondi (3-1), poi hanno espugnato il difficile campo di Praia a Mare (con un perentorio 0-3), sono andati poi a conquistare un preziosissimo punto nella tana del 5frondi (3-2 per i padroni di casa) e, ciliegina sulla torta, hanno suggellato il passaggio del turno battendo tra le mura amiche il Praia con l'identico punteggio dell'andata (3-0).

Il risultato assume una valenza ancora più importante se si pensa che la squadra è composta quasi interamente da ragazzi lametini, gli stessi impegnati contemporaneamente anche nel campionato di serie C regionale con risultati molto positivi. Segno che, seppur con fatica, nella città della piana ci sono ancora società che puntano sul settore giovanile.

Iniziano così a vedersi i primi frutti del progetto nato l'estate scorsa che ha dato vita al consorzio VolleYnsieme Raffaele Lamezia, che si era prefissato come obiettivo principale quello di fare crescere i ragazzi, offrendo loro delle importanti occasioni di crescita. E di sicuro lo sarà vivere l'esperienza di una finale nazionale, con la spensieratezza di chi non ha nulla da perdere ma solo da imparare.