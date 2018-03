Ordigno esplosivo davanti la casa del sindaco di Cortale. Avviate le indagini

Ignoti hanno lasciato appesa al cancello della villa di Francesco Scalfaro, sindaco 59enne di Cortale, eletto con una lista civica di centro sinistra, una busta con un ordigno cui era stato attaccato, con nastro adesivo, un accendino. A fare la scoperta è stato proprio il primo cittadino che ha denunciato il fatto ai carabinieri di Girifalco.

I militari, arrivati sul posto, hanno circoscritto la zona e eseguito i primi accertamenti. Sul luogo sono giunti poco dopo gli artificieri dell'Arma, che hanno rimosso l'ordigno poi fatto brillare in condizioni di sicurezza.

Non è la prima volta che Scalfaro subisce minacce. I carabinieri, che non escludono alcuna ipotesi, hanno avviato le indagini e stanno esaminando le immagini delle telecamere di videosorveglianza per raccogliere elementi utili.