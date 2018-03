Crotone: aperta voragine su Corso Messina, tecnici a lavoro per tutta la notte

Nella giornata di ieri si era creata in Corso Messina, all'altezza della terza traversa della importante arteria cittadina, una voragine nella pavimentazione stradale dovuta al collasso di un vetusto collettore fognario, probabilmente a causa delle forti piogge dei giorni scorsi.

L’Amministrazione comunale fa sapere che sono intervenuti immediatamente sul posto i tecnici della Congesi e gli uomini del Comando della Polizia Municipale.

Al fine di evitare problemi – aggiunge l’amministrazione - sia alla viabilità cittadina, considerato che Corso Messina è una strada ad alta percorrenza veicolare, sia igienico – sanitaria, gli operai specializzati della Congesi, in accordo con il comando della Polizia Municipale, hanno lavorato tutta la notte per riparare sia la condotta che ripristinare il manto stradale terminando i lavori questa mattina alle sei. Con il supporto di escavatori e mezzi auto spurgo si è proceduto a sistemare il tratto di strada evitando anche che il collasso verificato potesse avere ulteriori conseguenze danneggiando anche eventualmente auto in sosta e creando danni alla sicurezza complessiva della strada.