Trovati con soldi falsi: fratello e sorella finiscono nei guai

Una banale perquisizione domiciliare presso l’abitazione di un 30enne coriglianese, già noto alle forze dell’ordine per reati in materia di stupefacenti, ha portato i Carabinieri di Corigliano Calabro a rinvenire alcune banconote false pronte per essere spese.

In particolare, i militari si sono recati a Schiavonea a casa di M.A. ma nell’immobile vi erano solo la madre e la sorella. Un primo controllo li ha portati al rinvenimento di una banconota da 20euro palesemente contraffatta detenuta nel portafoglio della donna più giovane.

Nel frattempo, avvisato dai familiari, è rientrato il 30enne a bordo di un’auto nuova e la perquisizione è stata estesa anche al veicolo. Qui per i militari la seconda scoperta, infatti nel parasole del guidatore sono stati travati altri 50euro falsi. Per l’uomo è scattato così l’arresto e per la sorella una denuncia a piede libero.