Prima le bastonate, poi tenta di accoltellare i figli: arrestato un 71enne

Prima prende a bastonate i figli, poi tenta di accoltellarli mentre questi stavano lavorando in un loro magazzino. È accaduto a Satriano Marina, nel catanzarese, dove un 71enne del posto è così finito in arresto per violenza privata e lesioni personali aggravate.

Provvidenziale è stato l’intervento immediato dei Carabinieri della Stazione locale, che hanno così evitato che la situazione potesse precipitare.

I militari erano stati avvisati dalla Compagnia di Soverato e sono subito arrivati in via del Progresso, dove era stata segnalata la presenza di una persona armata di coltello. Una volta sul posto, hanno subito notato l’anziano che, alla loro vista, ha lanciato a terra un coltello a scatto continuando lo stesso però ad inveire contro i suoi tre figli.

Riportata la situazione alla normalità, è stata effettuata dagli investigatori un’accurata ricostruzione dei fatti, confermata anche dalle immagini di un impianto di videosorveglianza presente sul posto.

Si è scoperto dunque che l’uomo, per delle controversie familiari nate da motivazioni economiche, era andato nel magazzino colpendo i figli prima con un bastone in legno - provocando a due di loro anche delle lesioni lievi - e, successivamente, dopo essere stato disarmato da questi ultimi, aveva tentato di colpirli col coltello.

La Prima Sezione Penale del Tribunale di Catanzaro ha convalidato l’arresto del 71nne disponendo nei suoi confronti un obbligo di dimora a Soverato e di permanenza nella sua abitazione dalle 21 alle 7 del mattino.