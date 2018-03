Settimana ricca di controlli nel crotonese: arresti e denunce

È di 4 arresti e 5 denunce, di cui 2 all’Autorità Amministrativa, 3 sequestri, 3 espulsioni, 10 perquisizioni e 4 controlli amministrativi l’esito dei controlli organizzati dal Questore Claudio Sanfilippo nel corso della settimana sul territorio crotonese.

In particolare, nel pomeriggio del 18 marzo un giovane di 28 anni, S.C., è stato segnalato alla Prefettura quale assuntore di stupefacenti dopo essere stato trovato dal personale della Squadra Mobile di Reggio Calabria con 1gr di marijuana, opportunamente sequestrata.

Il pomeriggio successivo sono finiti in manette P.C. e G.C., padre e figlio, di 47 e 25 anni, per minacce e resistenza a Pubblico Ufficiale. Gli agenti della Squadra Volanti sono intervenuti per sedare una lite tra i due nel centro cittadino ma la situazione gli si è rivoltata contro poiché padre e figlio si sono scagliati contro gli stessi agenti. Alla luce di ciò padre è figlio sono stati arrestati e il più giovane è stato anche deferito all’A.G. per il rifiuto di fornire le proprie generalità, nonché segnalato al Prefetto in quanto assuntore di sostanze stupefacenti. Il 25enne, infatti, è stato anche trovato in possesso di 1 gr marijuana.

Per il reato di lesioni a Pubblico ufficiale ed interruzione di pubblico servizio è astato arrestato anche un 39enne, P.S.. L’uomo, trasportato presso l’ospedale civile a seguito di un incidente stradale, avrebbe dato in escandescenza provocando panico e confusione tra il personale sanitario e, successivamente, avrebbe tirato un pugno a un poliziotto provocandogli lesioni giudicate guaribili in 10 giorni. Il 39enne è stato sottoposto ai domiciliari.

In manette è finito anche un altro crotonese 29enne, P.C., accusato di resistenza e lesioni a P.U., danneggiamento, porto abusivo di armi, guida sotto l’influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope. Il ragazzo, nella serata di ieri, ha dato via ad un inseguimento dopo non essersi fermato ad un posto di controllo. La sua folle corsa si è fermata dopo lo schianto contro un muro ma il giovane nonostante ciò aveva provato nuovamente a fuggire scontrandosi contro l’auto degli agenti e provocando danni fisici a se ad ai poliziotti in servizio. Dopo i dovuti accertamenti, il 29enne è risultato privo di patente e positivo al test della cocaina, della marijuana, morfina e benzodiazepina, nonché in possesso di due cltelli vietati. L’autovettura è stata sequestrata poiché priva di copertura assicurativa.

Solo tra le giornate del 21 e 23 marzo sono state invece denunciate 4 persone. Si tratta di: un rumeno 39enne, V.M.C., deferito all’A.G. per resistenza a Pubblico Ufficiale e guida in stato di ebbrezza; e un 34enne crotonese, F.C., che avrebbe spezzato un dito alla ex compagna.

Gli atri due sono un70 enne, P.G., e un 20enne, G.M., entrambi responsabili di guida in stato di ebbrezza. L’anziano, risultato positivo agli antidepressivi triciclici, è stato fermato dopo aver investito e ferito un pedone. Il giovane, invece, dopo aver causato un incidente nel centro cittadino.

In fine, sono state identificate 295 persone, di cui 46 extracomunitari, 10 persone sono state sottoposte a misure di sicurezza, accompagnate 7 persone in Questura, controllati 457 veicoli ed elevate. 41 sanzioni per violazioni al Codice della Strada, nonché una patente ritirata.