Crotone. Andrea Ciampani “ad honorem” nella Confraternita Mariana

Si è tenuta nella Curia Arcivescovile di Crotone la cerimonia “In Unum Convenientes” per il conferimento del titolo di Confratello ad honorem - con la motivazione “in bono communi promovendo, pro scientiae et educationis meritis”, ad Andrea Ciampani, ordinario di Storia Contemporanea e Storia del Movimento Sindacale una nota università di Roma.

Dalle mani del Priore, Federico Ferraro, il docente ha ricevuto la pergamena che certifica il riconoscimento mentre la consigliera Camilla Portiglia ha consegnato invece la targa realizzata dal cancelliere del sodalizio, il maestro orafo Michele Affidato.

Durante i lavori la tesoriera Antonietta Liperoti ha letto la Laudatio e le notizie curriculari che hanno motivato l’importante onorificenza mariana. Alla cerimonia hanno preso parte anche la consigliera Filomena Mustacchio e la co fondatrice Rosa Maria Costa, oltre ad alcuni novizi.

“Questo è un anno particolare” ha ricordato il Priore Ferraro “poiché ricorre il XXX Anniversario della Proclamazione della Madonna di Capocolonna a Patrona dell’Arcidiocesi, proclamata come tale il 12 marzo 1988 da Papa Giovanni Paolo II, oggi Santo, in occasione dell’Anno Mariano”.

Il Consiglio Direttivo ha voluto nell’occasione esprimere il suo ringraziamento all’Arcivescovo di Crotone per aver voluto costituire il sodalizio mariano in occasione del Giubileo Straordinario della Divina Misericordia, indetto da Papa Francesco nel 2016.

È stata così stata creata un’Istituzione culturale per la Madonna di Capocolonna: un’opportunità per costruire una rete, un gruppo che lavori insieme alle istituzioni, agli organismi diocesani ed al mondo associativo promuovendo da un lato le radici culturali e quindi la conoscenza storica della Madonna di Capocolonna, dall’altro svolgere attività di volontariato socialmente utile e, concretamente, finalizzato ad una rinascita socio-culturale del territorio.

Presenti anche numerose autorità civili e militari: in rappresentanza del Prefetto di Crotone, il Vice Prefetto Eugenio Pitaro; per la Provincia il Consigliere Renato Carcea; per il Sindaco l’Assessore al verde pubblico Caterina Caccavari. Per le autorità militari c’era invece il Comandante Provinciale dei carabinieri Alessandro Colella.