Cariati, marijuana nella cesta per i panni. Arrestato 21enne

Aveva nascosto 23 grammi di marijuana nella cesta dei panni. Così un giovane di 21 anni è stato arrestato. È successo a Cariati dove i carabinieri, nel corso di un servizio finalizzato alla prevenzione ed alla repressione dei reati in materia di droga, hanno beccato il ragazzo in flagranza per detenzione di droga ai fini di spaccio.

Da qualche tempo i militari avevano notato alcuni strani movimenti del giovane: così oggi, nel corso di un controllo alla circolazione stradale, poi esteso anche all’abitazione del ventunenne, hanno scoperto diverse dosi di marijuana.

La marijuana era stata nascosta dal ragazzo che, nel tentativo di eludere un controllo, l’aveva messa in una cesta per i panni. Il giovane, al termine delle formalità di rito, è stato portato nella sua casa e messo ai domiciliari, così come disposto dal Pubblico Ministero della Repubblica di Castrovillari, in attesa dell’udienza di convalida. La marijuana è stata invece sequestrata.