Ospedalità privata, per la Calabria 196 milioni

È di 196 milioni il finanziamento per il 2018 alle strutture private accreditate. È quanto dispone il decreto 70 del commissario ad acta della sanità calabrese, Massimo Scura. Dei 196 milioni stanziati, 157 milioni sono destinati all'acquisto di prestazioni di assistenza ospedaliera per acuti (101,7 milioni) e post acuti (55,3 milioni)

Il provvedimento in questione definisce i livelli massimo di finanziamento dal Servizio sanitario regionale per gli erogatori privati, con questa ripartizione: per le strutture private accreditate in provincia di Catanzaro circa 53 milioni, per quelle in provincia di Cosenza oltre 59 milioni, per quelle in provincia di Reggio Calabria 37 milioni, e infine circa 34 milioni per le strutture del Crotonese e 4,7 per quelle di Vibo Valentia.

Nel decreto esiste l’obbligo per i direttori generali delle Asp di sottoscrivere gli accordi contrattuali con gli erogatori privati accreditati entro 20 giorni, pena formale comunicazione alla Corte dei Conti: a loro volta gli erogatori privati destinatari del provvedimento, che possono erogare prestazioni a carico del Servizio sanitario regionale solo se autorizzate e in possesso del titolo di accreditamento, devono trasmettere all'Asp territoriale il proprio bilancio annuale.