Scoperte 4 strutture abusive a Crotone. Denunciati titolari

Sono quattro i manufatti abusivi scoperti nel corso della settimana dalla Polizia municipale di Crotone. I proprietari e i committenti sono stati denunciati all’Autorità Giudiziaria e i manufatti in corso di realizzazione sono sottoposti a sequestro.

Le strutture sono state scoperte tre in località Farina, tre manufatti abusivi in località Scifo di Capocolonna e un manufatto abusivo sul lungomare di via Cristoforo Colombo.

Si tratta di tettoie realizzate in ferro e legno, imbullonati stabilmente al pavimento con chiusure laterali realizzate con finestre in alluminio e vetro. A Scifo invece sono stati sottoposti a sequestro preventivo tre manufatti in legno di varie dimensioni costruiti su platea di cemento.

Infine sul lungomare cittadino, sul lastrico solare di un immobile adibito a noto esercizio pubblico era stata realizzata una copertura configurante di fatto sopraelevazione. Tutto quanto accertato risulta privo dei titoli autorizzativi e concessori.