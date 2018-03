“Solidar…Mente Insieme” per combattere la dispersione scolastica

Hanno deciso di unire le forze per combattere l’abbandono scolastico, offrendo corsi di recupero sostegno e potenziamento didattico pluridisciplinare in favore di studenti che versano in condizioni economiche e sociali disagiate.

L’associazione “Solidarity” sta infatti realizzando, in collaborazione con l’Istituto Comprensivo “Gioacchino da Fiore” di Isola di Capo Rizzuto, un progetto denominato “Solidar…Mente Insieme” che ha come obiettivo principale la lotta alla dispersione e dell’evasione scolastica ed inoltre, come da sua missione associativa, sta proseguendo attraverso la stipula di protocolli d’intesa e forme di collaborazione con altri attori del Terzo settore sociale, Enti e soggetti pubblici e privati, Istituti Scolastici di ogni ordine e grado e di differenti indirizzi di studio presenti sul territorio sia comunale che provinciale, per la realizzazione di progetti promossi da vari Dipartimenti di diversi Ministeri rivolti a sollevare le condizioni giovanili soprattutto nelle aree svantaggiate del Sud Italia.