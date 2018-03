Sport: torna a Crotone un’altra edizione del trofeo del ciclismo

Uno degli sport più amati e popolari sarà ospitato dalle strade cittadine: il ciclismo con il 2° trofeo Città di Crotone che è stato presentato stamattina nella Casa Comunale.

Presenti all'incontro con i giornalisti l'assessore allo Sport Giuseppe Frisenda, l'assessore ai Quartieri Caterina Caccavari , Giuseppe Aiello e Giuseppe Maricella di Ciclofficina TR22O e Antonio Zuppa della A.S.D Kroton Ciclo.

La seconda edizione del trofeo, quest'anno gara valida come prima prova del Campionato Regionale UISP, si terrà il prossimo 25 marzo.

Un circuito cittadino di 3,5 Km da ripetere quindici volte più un originale “giro ecologico” per sensibilizzare sull'utilizzo della bicicletta e sul rispetto dell'ambiente.

Una gara per la quale si prevedono oltre cento partecipanti provenienti da tutta la Calabria ed anche da fuori regione e che vedrà cimentarsi sui 50 km di percorso atleti e cicloamatori di tutte le età.

Sono infatti previste competizioni per categorie d'età.

Il raduno è previsto alle ore 8.00 in via Miscello da Ripe dove si terrà la partenza alle 9.15 della prima fascia ed a seguire gli atleti delle altre fasce d'età.

Per l'occasione è stata prevista l'istituzione temporanea di divieti di sosta con rimozione coatta e transito temporane al fine di consentire il regolare svolgimento della manifestazione sportiva

In particolare è stato disposto:

1) Il divieto di transito temporaneo durante le fasi della gara ciclistica sino al passaggio della staffetta di coda a scorta degli atleti partecipanti lungo tutto il percorso di Km. 5;

2) Il divieto di sosta con rimozione coatta dalle ore 08,30 sino alle ore 13,00 entrambi i lati di: via Claudio Crea (da via Miscello da Ripe sino a via Mario Nicoletta)-Tratto di Corso

Giuseppe Mazzini (da via Mario Nicoletta a via Silvio Carpino) -via Silvio Carpino (da Corso Giuseppe Mazzini a piazza Francesco Corrado) - viale Regina Margherita (lato mare).