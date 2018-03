Calabria: al via domani sera con il concerto di Levante a Rende

Parte domani sera con il concerto di Levante al Teatro Garden di Rende, “Fatti di Musica 2018”, la trentaduesima edizione del prestigioso Festival del live d’autore nazionale e internazionale ideato e diretto da Ruggero Pegna, che presenta ogni anno in Calabria alcuni dei più attesi spettacoli musicali dal vivo.

In questo unico concerto in Calabria del suo tour “Caos in teatro”, la trentenne cantautrice siciliana sarà accompagnata dalla sua band: Alessandro Orefice (tastiere), Alessio Sanfilippo (batteria), Eugenio Odasso (chitarre), Mattia Bonifacino (basso, contrabbasso), Lucia Sacerdoni (violoncello), Tommaso Belli (violino). Molto suggestiva la scenografia, studiata da Camilla Ferrari, light designer e Filippo Rossi, visual designer. Il concerto inizierà alle ore 21.00. Ancora duecento biglietti disponibili nei punti prevendita Ticketone, online e dalle ore 17.00 anche presso il botteghino del Garden.

In scaletta tutti i suoi successi, dall’esplosivo singolo dell’esordio “Alfonso”, ai brani dei suoi primi due album, “Manuale Distruzione” e “Abbi Cura Di Te”, fino all’ultimo “1996 La stagione del rumore”, appena arrivato nelle radio. Un concerto strepitoso, pieno di energia, voce straordinaria, grande carisma e presenza di palcoscenico, che ha conquistato il pubblico di tutta Europa.

“Fatti di Musica 2018” proseguirà il 6 aprile al Teatro Rendano di Cosenza con l’ eccezionale concerto di Noa.