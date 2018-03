Incidente sull’A2 a Scilla, tre feriti

Tre persone sono rimaste ferite in un incidente stradale verificatosi tra Scilla e Santa Trada, in direzione Reggio Calabria, sull’autostrada A2 del Mediterraneo. Per motivi in corso di accertamento due autovetture sono state coinvolte in un tamponamento nella galleria “Monacena”.

Il personale di Anas è già sul posto per la rimozione dei mezzi e per il ripristino della normale circolazione, che dovrebbe avvenire a breve. Per il momento il traffico è provvisoriamente bloccato.