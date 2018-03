Agenzia dogane, lavoratori proclamano stato di agitazione

I sindacati dei lavoratori dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – settore Dogane di Reggio Calabria ha indetto stato di agitazione per esprimere il malessere che l’organico sta vivendo in prospettiva della dichiarata chiusura dell’attuale sede della Direzione Interregionale per la Campania e la Calabria sita nella Città Metropolitana di Reggio Calabria.

Le organizzazioni sindacali chiedono alle segreterie nazionali un intervento per modificare il Regolamento di Amministrazione nella parte che riguarda l’indicazione della sede a Catanzaro della Direzione Regionale Calabria, con l’individuazione della sede a Reggio Calabria. E chiedono di avere le motivazioni che hanno indotto l’Agenzia a individuare la sede di Catanzaro, che dimostrino il rispetto dei principi di continuità amministrativa, economicità, efficacia, efficienza e razionale organizzazione dei servizi, e che non comportino nuovi investimenti e spese.