Terremoto nel cosentino. Scossa a 26 chilometri di profondità

La terra ha tremato ancora nel cosentino. Intorno alle 18,32 è stata infatti registrata una scossa di terremoto a Parenti a una profondità di 26 chilometri. La scossa è stata sentita in numerosi comuni del circondario come Rogliano, Mangone, Santo Stefano di Rogliano, Cellara, Figline Vegliaturo, Marzi, Aprigliano, Piane Crati, Carpanzano, Colosimi, Belsito, Scigliano, Pietrafitta, Bianchi e Pedivigliano. Al momento non si registrano danni a cose o ferimenti di persone.