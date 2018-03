Lavori pubblici, Comune pubblica elenco delle imprese qualificate

Il Comune di Crotone ha pubblicato nella sezione Amministrazione Trasparente – Gare e Contratti, un avviso per la formazione dell’elenco di operatori economici che, in tal modo, potranno partecipare alle procedure negoziate per l’esecuzione di lavori pubblici.

L’elenco che si creerà, infatti, verrà utilizzato dall’Ente come strumento di identificazione delle imprese qualificate a effettuare lavori in diversi ambiti e categorie. Un elenco creato secondo l’ordine cronologico della data di presentazione della richiesta, realizzato in modalità “aperta”, e che, quindi, verrà aggiornato bimestralmente, in modo tale da consentire a tutte le imprese di potersi iscrivere in qualsiasi momento dell’anno.

L’altra innovazione importante, apportata dal dirigente del settore 4 (Lavori Pubblici, Urbanistica, Ambiente e Programmi Complessi), Giuseppe Germinara, riguarda il criterio che l'Ente utilizzerà per la divulgazione degli inviti alle procedure per importi superiori a 40 mila euro.

Il Comune di Crotone, dopo la formazione dell’elenco, adotterà il criterio del “sorteggio puro”. Gli affidamenti diretti per importi inferiori a 40 mila euro avvengono nel rispetto dei principi di cui agli articoli 30, comma 1, 34 e 42, nonché del rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti e in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese.