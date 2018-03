Prima il litigio, poi le percosse e lo scippo di una borsa. Arrestate

Sono accusate di rapina aggravata in concorso, A. I. 24enne e R. F., 44enne, entrambe incensurate. I carabinieri di Bagnara Calabra hanno infatti arrestato le due donne in flagranza di reato. A seguito di una chiamata arrivata al 112, i militari dell’Arma sono intervenuti nel Rione Marinella di Bagnara Calabra, dove due donne, che all’arrivo dei militari erano agitate e doloranti, hanno riferito che poco prima, al culmine di un litigio per questioni di vicinato, sono state picchiate e derubate di una borsa da due donne di Bagnara Calabra.

Dopo essersi assicurati dello stato di salute delle due vittime, i militari hanno avviato le indagini per risalire all’identità delle due rapinatrici, e dopo averle rintracciate, le hanno arrestate. Le due donne, espletate le formalità di rito, sono state messe ai domiciliari presso in attesa della celebrazione dell’udienza di convalida. L’udienza, avvenuta oggi, ha convalidato l’arresto e le ha sottoposte all’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.