Ferrovie: scioperano gli addetti alle pulizie di Trenitalia

Gli addetti dei servizi di pulizia dei treni di Trenitalia nella giornata di domani, domani venerdì 23 marzo, metteranno in atto una seconda azione di sciopero per l'intero turno lavorativo. A diffondere la notizia sono le unioni sindacali Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Ugl Attività Ferroviarie, Fast Mobilità e Orsa.

Gli stessi sindacati ci tengono a precisare che l’azione che sarà intrapresa arriva come conseguenza al “rifiuto di applicare alcune indennità da parte delle aziende Dussmann, Miorelli, Boni e Compass, che hanno da mesi il servizio in appalto".

Le organizzazioni sindacali precisano inoltre che: "è grave che le aziende in questione non abbiano sottoscritto il contratto nazionale della Mobilità e non lo applichino completamente e che nonostante le sollecitazioni sindacali abbiano persino ignorato la mediazione del Ministero del Lavoro, prevista dalle procedure di raffreddamento. È ancora più grave - proseguono - che il committente Trenitalia, che ha determinato questo stato di cose per un mero risparmio, faccia finta di nulla scaricando disagi sui propri clienti.

"Già lo scorso 24 novembre - i lavoratori hanno effettuato un primo sciopero, ma adesso, preso atto del silenzio assordante e del disinteresse di Trenitalia e delle società coinvolte, non hanno altra scelta che proseguire la vertenza e se continuerà a mancare il necessario confronto, non si escludono ulteriori iniziative di protesta", affermano infine Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Ugl Attività Ferroviarie, Fast Mobilità e Orsa.