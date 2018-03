Settimana contro il razzismo ad Acquaformosa

Settimana d'azione contro il Razzismo ad Acquaformosa, manifestazione nazionale promossa dall'Unar durante la quale si alterneranno tante attività svolte grazie alla sinergia tra il comune guidato dal Sindaco, Gennaro Capparelli, le Associazioni don Vincenzo Matrangolo e Pretiosa Project e l’Istituto Omnicomprensivo Statale “Polo Arbëresh” che comprende i plessi scolastici dei Comuni di Acquaformosa, Civita, Firmo, Frascineto, Lungro e San Basile.

Domani infatti proprio ad Acquaformosa si terrà l'evento finale “Rritemi Bashk – Cresciamo insieme” con un programma molto intenso. Inizio alle 16:00 con la presentazione dei libri: “Il razzismo non è una favola. Questo piatto non s’ha da fare” di Maurizio Alfano e “I ragazzi venuti dal mare” di Elena Fiore Pisapia.



Ci sarà poi anche il racconto di queste giornate di incontro con l'esposizione degli elaborati dei laboratori di cucito e di “pupazzeria” e la presentazione del logo del progetto e della manifestazione “Rritemi Bashk – Cresciamo insieme” e premiazione del concorso dei laboratori di disegno e grafica.



E poi la musica con l'esibizione del gruppo folkloristico di Acquaformosa e, in chiusura, il coro degli studenti e dei ragazzi ospiti dello Sprar, guidati da Badara Seck e dai suoi musicisti, animerà l’ultima giornata della manifestazione.



"Posso ritenermi soddisfatto dei lavori di questa settimana - dichiara l'assessore all'accoglienza del comune di Acquaformosa, Giovanni Manoccio. Giorni intensi in cui, ancora una volta, abbiamo fatto partire un messaggio di solidarietà e di pace che ha avuto un importante risalto mediatico. Continueremo a operare quotidianamente in questo senso - conclude Manoccio - anche perché il contesto in cui viviamo richiede un'azione continua. Noi ci siamo. Restiamo umani."