Finali regionali esordienti A e B, ottime prestazioni per la Kroton nuoto

Grande successo per la Kroton Nuoto che alle Finali regionali di nuoto riservate alle categorie Esordienti A e B conquista medaglie e podi. La società del Presidente Crugliano ha infatti conquistato un ottimo quarto posto che, in una situazione di assoluta emergenza dovuta all'assenza di alcuni atleti, è comunque da sottolineare.

In grande evidenza Andrea Muscó sempre a podio in particolare nel 200 dorso dove ottiene oltre alla medaglia d'oro anche il nuovo record regionale della categoria esordienti A con il tempo di 2’25”1 Eccellente anche Federica Iorno che vince i 200 farfalla ed è argento negli 800 stile Libero e bronzo nei 100 e 200 stile Libero. In grande crescita Rossana Leotta e Chiara Scida che si collocano a ridosso del podio. La staffetta 4x100 mista femminile Scida-Leotta-Iorno-Batti centra il podio chiudendo al terzo posto.

Molto bravi anche gli "esordienti B", che conquistano un secondo posto a squadre anche loro nonostante le assenze. Sono riusciti a raggiungere un risultato impensabile dimostrando tutte le proprie qualità. Il lavoro svolto nei mesi che hanno preceduto l'evento, ha portato grandi prestazioni individuali e di squadra, concretizzatesi nei numerosi podi e medaglie conquistate.

Francesco Ioppoli è risultato primo nei 50 farfalla, nei 200 misti e nei 100 rana e secondo nei 100 sl, Carla Trocino è salita sul gradino più alto nei 50 farfalla e sulla seconda piazza nei 100 fa, nei 100 stile e nei 200 misti, Alessandro Crugliano primo nei 200 rana, secondo nei 100 rana e nei 100 farfalla, Simoncelli Davide terzo nei 100 dorso. Infine i podi nelle staffette, a dimostrazione che tutta la squadra ha partecipato compatta ed agguerrita: Federica Ierardi, Dalila Ierardi, Miriam Tonolli e Carla Trocino hanno raggiunto il terzo posto nelle due staffette femminili 4x50 sl e 4x50 misti. Simoncelli, Crugliano, Ioppoli e Gatto Niccolò hanno vinto entrambe le staffette maschili 4x50 sl e 4x50 misti.