Galleria Santomarco: l’Ad di Rfi risponde alla lettera di Oliverio

L’Amministratore delegato di Rete ferroviaria italiana Maurizio Gentile risponde oggi al presidente della Regione Mario Oliverio il quale, nei giorni scorsi, dopo aver appreso la notizia della revoca del sequestro da parte della Procura di Paola della galleria Santomarco sulla linea ferroviaria Cosenza-Paola, chiusa dal 6 dicembre scorso, aveva inviato una lettera all’Amministratore delegato in cui evidenziava i forti disagi subiti da pendolari, utenti del servizio ferroviario e traffico merci, a seguito della chiusura della galleria.

Nella missiva Oliverio aveva invitato Rfi a procedere con la massima sollecitudine al sopralluogo e a definire, al più presto e nel dettaglio, gli interventi necessari da apportare sul tratto ferroviario interessato e i successivi e tempestivi lavori di messa in sicurezza, propedeutici alla riattivazione del servizio ferroviario.

Maurizio Gentile nella lettera di risposta scrive testualmente: “Gent.mo presidente Oliverio, riscontro la Sua cortese lettera di sollecito ad attivare ogni possibile azione per ripristinare la funzionalità della galleria Santomarco. Sono assolutamente consapevole dei gravi disagi che il perdurare dell’indisponibilità di questo importante collegamento sta generando sulla collettività e sull’economia locale. La prego di credere che abbiamo fin da subito attivato tutte le iniziative possibili ma, evidentemente, le necessità investigative della Procura di Paola hanno avuto preminenza sulla possibilità di una rapida riattivazione. Ieri abbiamo ricevuto un decreto di ‘sequestro preventivo’, con l’autorizzazione ad accedere per provvedere ai lavori di ripristino, al termine dei quali è prevista una nuova apposizione di sigilli, che mi auguro sia solo una formalità procedurale propedeutica al dissequestro definitivo. ConfermandoLe il massimo impegno sia in questa delicata questione che per tutte le iniziative di Rfi nella Regione Calabria, La saluto cordialmente”.