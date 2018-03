Nascondeva marijuana, arrestato 18enne a Serra San Bruno

I poliziotti di Serra San Bruno si sono recati ieri presso una proprietà costituita da un vasto appezzamento di terreno sul quale erano state installate delle strutture in legno e lamiera adibite a ricovero degli animali ed una casetta in legno composta da due stanze, in uso ad uno studente di 18 anni M. L.

Il giovane era in compagnia di un suo coetaneo quando gli agenti li hanno Identificati e perquisiti. Nel casolare sono stati trovati, su una trave di sostegno, un bilancino di precisione e, all’interno di un pentolone agganciato alla parete, un involucro in cellophane contenente marijuana, per un peso complessivo netto di 219,4 grammi.

Lo stupefacente è stato quindi sequestrato ed il giovane tratto in arresto e posto ai domiciliari, su disposizione del magistrato di turno.