‘Ndrangheta: catturato a Roma esponente cosca reggina, latitante da 7 anni

È stato catturato questa mattina, all’aeroporto di Roma-Fiumicino, Tito Figliomeni, 49enne, ritenuto esponente della cosca della ‘ndrangheta Commisso di Siderno (RC), latitante da oltre 7 anni.

Gli investigatori del Servizio Centrale Operativo e della Squadra Mobile di Reggio Calabria lo hanno tratto in arresto una volta atterrato in Italia con un volo intercontinentale proveniente da Toronto.

L’uomo era stato arrestato in Canada, lo scorso 10 marzo, per violazione della normativa migratoria, dal Custom and Border Force, nel quadro di una diretta collaborazione tra il Servizio Centrale Operativo della Polizia di Stato, la Squadra Mobile di Reggio Calabria, la Royal Canadian Mounted Police e la Polizia Metropolitana di Toronto, d’intesa con l’Esperto per la Sicurezza italiano ad Ottawa. A seguito del perfezionamento dell’iter procedurale, è stata decretata la sua espulsione dal Canada.